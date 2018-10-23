習近平主持港珠澳大橋通車 遭吐槽「錢坑」、 香港人冷淡

港珠澳大橋今天將開通。（彭博）

2018-10-23 08:12

〔即時新聞／綜合報導〕連接香港、珠海、澳門三地的「港珠澳大橋」今天舉行開通典禮，明天將正式通車，中國國家主席習近平昨下午已抵達中國廣東省珠海市，預定將主持今天的開通典禮，中媒猛吹是世界最長大橋，將帶來交通便利，但是，港媒卻吐槽「錢坑」，甚指港人根本是「冷看」通車。

綜合媒體報導，習近平在昨天已抵達珠海，並考察了當地廣東和澳門合作創建的中醫藥科技產業園區，包括深圳、珠海等地都已進行陸海空管制，維安人員大幅增加，預測習近平將在今天主持珠澳大橋的通車典禮。

香港《蘋果日報》報導，港珠澳大橋是連接香港大嶼山、澳門半島和廣東省珠海市的大型跨海通道，全長近50公里，其中包括一條長約6.7公里的海底隧道，原訂2016年通車，但工程延宕兩年到今天才通車，預算則是一路追加到480億人民幣（約2160億台幣），其中，香港要為主橋樑部付出86.7億人民幣（約390億元台幣），這還不包括興建連接道路和跨境設施的另外數十億開銷。

由於如同「錢坑」，但效益卻遭到懷疑，香港泛民主派議員毛孟靜就質疑，已經有海、空、陸運輸，……為什麼還要再一座橋？澳門立法會議員區錦新認為，澳門政府原規劃4條道路連接澳門半島和大橋口岸，如今只有剩一條連接東方明珠迴旋處的道路完工，擔心一經通車，將會造成大塞車，問題更嚴重。

而港珠澳大橋也不是「一橋到底」，中間還建一座長達6.7公里的海底隧道，就是為了避開大型運輸船隻通行的珠江口深水航道「伶仃西航道」，但通車後，原本從香港至珠海或澳門的行車時間從4至5小時縮短至30分鐘，不過，通行費不便宜，高達680元台幣。