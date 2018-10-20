「好女孩」才能當警察？ 印尼女警須先「觸診」驗處女膜

印尼女性，如有報考警察的打算，須先接受「兩指入侵式檢查」確認處女膜完好無缺，才算通過第一關。（法新社）

2018-10-20 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕身為印尼女性，如有報考警察的打算，須先接受「兩指入侵式檢查」確認處女膜完好無缺，才算通過第一關。雖然這項檢驗在當地未有明文規定，但印尼警方卻以「體檢及道德檢驗」的名義在國內實行，久而久之便成為「沉默的共識」。

據《ABC News》報導，檢查過程中，醫護人員會以2指入侵女性下體的方式來觸診，不過這種方式長期為人詬病，被批評過度侵入性，同時判定精準度也有限。一名在年初報考警察卻未通過「處女檢驗」的印尼女子札基亞（Zakia）表示，「醫護人員用手指插入我的陰道及肛門，不停地找，讓我非常痛苦。事後每次想到這件事情時，我都會哭，覺得不想再活下去了。」

人權觀察組織的哈索諾（Andreas Harsono）解釋，印尼警方會採用這種作法，是認為社會大眾不會希望由一名前性工作者，或是享受性生活的女性擔任警察，「警方的邏輯是，只想讓『好女孩』成為警察。」

奧克蘭理工大學博士達維斯（Sharyn Graham Davies）一篇今年發表的研究論文指出，除了處女檢驗，報考的女性也須具備身心健康、美麗的外表和忠誠的宗教信仰，過程中她們甚至要走台步，由男性組成的選拔委員會來評判她們的外表。

論文中，一名作為研究對象的27歲女警阿妮莎（Anisha）表示，支持處女檢驗應該繼續下去，「這項檢查證實我們女性可以保護自己，這樣我們才有能力（在當警察時）保護其他人。」