書法大師張炳煌「神來e筆」 日本人驚豔不已

台灣書法大師張炳煌19日到東京介紹最新推出的「e筆書畫App」。（記者林翠儀攝）

2018-10-19 23:59

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕台灣書法大師張炳煌19日到東京介紹最新推出的「e筆書畫App」，當場以平板電腦示範揮毫，日本文化廳官員和國會議員都來參觀，眾議員小宮山泰子直呼「太神奇了」！

張炳煌從2008年起與淡江大學合作研發數位e筆，今年更與Studio A晶實科技開發出「e筆書畫App」，適用於iOS系統，只要利用蘋果平板電腦下載這款應用程式，就能在電腦上臨摹字帖、畫山水畫，還能自己「刻」印章。「e筆書畫App」已在15日正式發表全球上架。

張炳煌應駐日代表處台灣文化中心之邀，19日到東京與台僑及日本各界人士分享以e筆揮毫的樂趣。張炳煌表示，台灣書法的正體國字與日本書法的連結最為密切，雙方從以前就經常交流，這次因為「e筆書畫App」剛發表，所以介紹給日本朋友知道，今天日本文化廳的官員前來參觀，張炳煌希望能把e筆運用在書法教育上。

日本是個重視傳統文化教育的國家，書法至今仍是學童必學程，不過據日本美術新聞社社長萱原晉表示，目前全國書法愛好者約500萬人，較高峰期1500萬人掉了3分之2。雖然「e筆」的概念可能在短時間內無法讓忠於書道傳統的日本人接受，但萱原晉表示，這項開發非常新奇有趣。

受台灣文化中心顧問朱文清之邀前來參觀的眾議員小宮山泰子，看到用e筆也能自製印章，笑著說開印章店的人一定很不樂見。不過，看到張炳煌的教學可清楚看出如何運筆，竟然毫不保留地「情報公開」，她覺得真的太神奇了。小宮山希望台日能藉由書法文化進行交流。