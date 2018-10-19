劍指中國！東南亞國協決議明年與美在南海聯合軍演

東協今年與中國舉行聯合軍演，今決定明年將與美軍在南海軍演，被解讀為針對中國而來；圖為美國海軍艦隊。（路透）

2018-10-19 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕東南亞國協（ASEAN）今（19）日展開10國國防部長會議，會中確定明年將與美國在南海進行軍事演習，以平衡中國在南海的勢力擴張，但確切地點與時間還有待討論；明（20）日將進行擴大國防部長會議。

綜合外媒報導，新加坡、印尼、越南、寮國、汶萊、泰國、緬甸、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞等10國在新加坡召開國防部長年會（ADMM），簽署聯合聲明，承諾促進地區和平與穩定，並加強在反恐、空中和海上安全和網路安全，同時決定2019年與美國軍演。

東南亞國協本月將與中國在廣東省湛江外海進行軍演，但部份成員國與中國向來因為南海主權有爭議，因此大會敲定明年與美國軍演，以遏制中國在南海擴張的野心；輪值主席國新加坡國防部長黃永宏認為，若美國能與東南亞國協聯合軍演，可增進美方在此區域的角色份量。

明日擴大部長會議 中美日俄等8國將與會

東協明天將舉行擴大國防部長會議，除今日與會的成員國，將加入澳洲、紐西蘭、中國、印度、日本、南韓、俄羅斯和美國等國的國防部長開會，今日會議通過全球第1個多邊航空代碼，補充在既有的「海軍艦艇協議：海上非計劃遇難守則」中，希望能藉此解決南海海、空突發的軍事狀況，但此協議不具約束力，明日會中將爭取另外8國支持。