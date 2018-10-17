中國小將贏球握手被拒 英選手嫌：他上廁所不洗手好髒！

中國18歲小將羅弘昊，15日於司諾克英格蘭公開賽首輪比賽上，歷經苦戰逆轉英國選手達菲奪勝，不過卻出現意外插曲。達菲疑似認為羅上廁所不洗手很髒，當場拒絕與羅弘昊握手。（圖翻攝自「World Snooker」官網）

2018-10-17 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國18歲小將羅弘昊，15日於司諾克英格蘭公開賽首輪比賽上，歷經苦戰逆轉英國選手達菲（Adam Duffy）奪勝，不過卻出現意外插曲。疑似達菲當場拒絕與羅弘昊握手，對方覺得不受尊重，氣得向世界台聯投訴。達菲則在推特上解釋「因為他上廁所不洗手！」

中國媒體報導，當地時間15日下午，本賽季甫踏入撞球職業賽場的羅弘昊，一上場便以0比3落後對手達菲，不過他很頑強地連追四局，最後成功上演大逆轉，結束後他走向達菲準備握手致意時，對方卻疑似直接忽略，僅與裁判握手後離去。

報導指出，達菲在推文中表示，「若有人想知道賽事前後我沒有跟他（應指羅弘昊）握手，那是因為他去洗手間且從沒洗手！」

報導提到，羅弘昊也在微博發文直批，達菲不尊重他，還嗆「輸不起嗎？」並稱從工作人員口中得知達菲認為，「我決勝局去洗手間沒有洗手，他覺得髒」，讓羅弘昊不禁質疑，「我洗沒洗手他看見了？」、「這幫老外壓根就沒尊重過中國球員」。

報導提及，羅弘昊也在文末標註世界台聯的微博，要求給個說法，強調「如果沒有作用，我就準備晚上自己去找世界台聯的工作人員」。然而他也指出「我英語說不通，我找這裡的負責人，但他不肯幫我去說，他覺得這件事情就算了」。

報導引述，世界台聯方面回應，「不清楚這個狀況，選手可以選擇投訴對方」。