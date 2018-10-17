記者失蹤案 川普：沙國國王王儲若知情就不好了

2018-10-17 05:28

〔中央社〕美國總統川普今天表示，如果沙烏地國王沙爾曼和王儲穆罕默德．沙爾曼知道失蹤記者哈紹吉的事，那「就不好了」，不過沙國王儲告訴他，不知道伊斯坦堡沙國領事館發生的事。

路透社報導，川普告訴福斯財經新聞網（Fox Business Network）：「這端視國王和王儲知不知道這件事，首先是發生了什麼事，而他們知不知道。如果他們知道，那就不好了。」

同時，川普在推特推文表示，沙國王儲打算擴大調查哈紹吉（Jamal Khashoggi）失蹤案，並告訴他不知道伊斯坦堡沙國領事館發生的事。

推文中說：「剛和沙國王儲通過電話，他完全否認知道他們的土耳其領事館發生了什麼事。」

「通電話時，他和（美國）國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在一起，他告訴我，他已展開、並會迅速擴大對此事充分且完整的調查。」

在媒體報導沙烏地阿拉伯正準備承認沙國異議記者哈紹吉是因審訊過程出差錯而死亡後，美國國務院發言人稍早表示，沙國王儲今天同意徹查哈紹吉失蹤案。

蓬佩奧今天會見沙烏地國王沙爾曼（King Salman）、外長朱貝爾（Ahmed al-Jubeir）和王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman），討論這起事件。

國務院發言人在華盛頓表示，蓬佩奧和穆罕默德．沙爾曼「同意徹底、透明和及時調查的重要性」。

發言人表示，蓬佩奧和穆罕默德．沙爾曼共進晚餐後，明天將前往土耳其。

一名美國高階官員今天表示，川普政府在要求調查哈紹吉失蹤一事上口徑一致，不過與沙國的關係對美國也非常重要。

這名官員告訴記者：「我認為，在要求調查此事上，這個政府口徑一致，我們需要獲得事情的真相。」

「當然，這項由來已久的關係對我們非常重要，但是這不意味我們會忽視或淡化這起事件。」

「我們繼續相信，須為此事負責的人必須扛起責任。」

同時，與川普關係密切的共和黨參議員葛蘭姆（Linsay Graham）指控穆罕默德．沙爾曼下令殺害哈紹吉，並稱他是危及兩國關係的「大鐵球」。

一名土耳其官員今天告訴美國有線電視新聞網（CNN），哈紹吉兩週前在伊斯坦堡沙國領事館遭殺害後，遺體已被切成碎片。

土耳其官員昨晚搜索伊斯坦堡沙國領事館9小時後，土國官員率先向紐約時報披露此事。

土耳其一名要求匿名高階官員接受美聯社採訪表示，土國警方在搜索沙烏地駐伊斯坦堡領事館過程中，發現「某些證據」，顯示日前失蹤的沙國記者哈紹吉，是在領事館內遇害。

數名土國官員表示，多名沙烏地特工2日在沙國駐伊斯坦堡領事館內殺害哈紹吉，並將他分屍。

土耳其官員並未透露搜索沙國駐伊斯坦堡領事館時所發現的證據細節。此次搜索行動持續到今天清晨。

沙烏地先前聲稱，土國警方指稱哈紹吉在沙國駐伊斯坦堡領事館遇害的說法，「毫無根據」。不過美國媒體報導，沙烏地可能近期內就會承認，哈紹吉是在伊斯坦堡領事館身亡，可能是偵訊過程出錯所致。

旅居美國的哈紹吉是「華盛頓郵報」（WP）專欄作家，向來直言批評大權在握的沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼，兩週前進入沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館領取結婚文件後人間蒸發。土耳其官員當時表示，他們認為哈紹吉已在領事館內死亡，且遺體被移走。