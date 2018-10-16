台灣之光！ 法國蒙貝列雷平發明展 台灣甘蔗吸管奪金

台灣發明人組團參加法國蒙貝列雷平發明展，獲2金、3銀、4銅，其中一面金牌為評審團特別獎，頒給可取代塑膠製品的甘蔗吸管。（中央社）

2018-10-16 00:12

〔即時新聞／綜合報導〕台灣限塑擴大政策將於2019年7月起正式上路，到時將禁止業者提供塑膠吸管給內用顧客使用。而台灣發明人日前組團參加法國蒙貝列雷平發明展（Concours Lepine），榮獲2金、3銀、4銅的好成績，其中一面金牌就是由可取代塑膠製品的甘蔗吸管獲得。

據《中央社》報導，每年參加在法國巴黎舉辦的雷平發明展，得牌數一向都是名列前茅的台灣代表團，今年共推出9件作品參展，共獲得2金、3銀、4銅的好成績，其中「鉅田友善材料公司」的甘蔗吸管獲得評審團特別獎的金牌，另一面金牌則由「慧信生醫科技」的精油噴霧器奪下。駐法代表處經濟組組長賴作松則在14日晚間出席頒獎典禮，並給予台灣代表團大力支持。

根據「鉅田友善材料公司」官網介紹，甘蔗吸管原料為甘蔗纖維及聚乳酸（PLA）等，可耐溫度為攝氏零下20度到50度，一天內可清洗使用數次，並可丟入一般垃圾桶。

報導指出，駐法代表處經濟組表示，這一趟參展行程下來，有台灣廠商接到訂單，也有法國業者希望能協助產品銷售到台灣市場，以及代工的製造，而明年也有望可吸引更多年輕的發明家來參展。