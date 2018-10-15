哈利梅根明春升格當爸媽 寶寶不是王子、也不是公主

英國薩塞克斯公爵夫婦哈利王子和梅根今（15）日宣布有喜，兩人明天春天將升格當爸媽。（法新社）

2018-10-15 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕英國薩塞克斯公爵夫婦哈利王子和梅根今（15）日宣布有喜，兩人明天春天將升格當爸媽，這位新生兒將是英國王位第7順位繼承人，但不會有王子或公主的頭銜。

綜合英媒報導，英國肯辛頓宮今日下午發布消息並稱哈利和梅根「非常高興地與公眾一同分享這一喜訊」。兩人已在上週五尤金妮公主婚禮之際，先把喜訊告訴了女王夫婦、查爾斯王儲夫婦和劍橋公爵（威廉王子）夫婦等。梅根的母親拉格蘭（Doria Ragland）也表示，「期待著自己的第一個外孫/外孫女」。據《BBC》指出，梅根已經做完懷孕12週檢查。

這位明春報到的新生兒將成為英國王位第7順位繼承人，英國博彩公司表示，很多人已開始對嬰兒名字下注，熱門選項包括黛安娜（Diana）、維多利亞（Victoria）和亞歷山大（Alexander），以及愛麗絲（Alice）和菲力普（Philip）。

因為哈利王子並非王位的直接繼承人，他的孩子將不像喬治王子、夏綠蒂公主和路易王子一樣有王子、公主頭銜，而是和其他的公爵子嗣一樣，被賜予勳爵（lord）和女勳爵（lady）頭銜。除非在孩子出生前女王有所干預。

據《電訊報》指出，如果這個寶寶是男孩，他可能成為敦巴頓伯爵（Earl of Dumbarton），這是哈利結婚當天被女王賜予的眾多頭銜之一。根據「德倍禮」（Debrett），公爵的長子或繼承人可禮貌性使用父親較低等級的貴族頭銜。

如果寶寶是個女孩，可能被稱為：「名字」．蒙巴頓-溫莎女勳爵（Lady 「first name」 Mountbatten-Windsor），接下來出生的任何兒子則是：「名字」．蒙巴頓-溫莎勳爵（ Lord 「first name」 Mounbatten-Windsor）。