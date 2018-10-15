錄取不公？日官方將公布「期中報告」 馬上有大學自首...

東京的私立昭和大學醫學系傳出透過加分，讓應屆畢業生比重考生更具錄取優勢；今校方坦承此事，並公開道歉。（圖擷取自「昭和大學」官網）

2018-10-15 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕日本又有大學傳出入學考試不公的醜聞，位在東京的私立昭和大學醫學系日前傳出校方透過加分，讓應屆畢業生跟重考一年的考生占優勢；今（15）日校方召開記者會坦承此事，並公開道歉。

綜合媒體報導，由於前陣子日本東京醫科大學被爆出刻意減收女生的醜聞，日本掌管教育的文部科學省緊急調查全日本設有醫學系、且錄取率男高於女的大學，結果發現確實有幾所大學會針對年齡與性別設有差別待遇；文科大臣柴山昌彥10月12日表示，將在今年10月內公布期中調查報告，且今年底前會公布完整的調查報告，敦促違規的大學「主動向大眾自首」。

結果私立昭和大學首先出面，繼東京醫大之後，昭和大學今日公開承認今年醫學系的入學考試中，有針對部分考生加分，讓他們更容易上榜；而且在備取名單，也會刻意優先錄取父母是校友的考生；昭和大學醫學系負責人小川良雄指出，醫學系的入學考試分為2階段，第1階段為一般的學科考試，主要動手腳是在第2階段的面試跟小論文，滿分80分中，應屆考生會另外加10分，重考一年的考生會加5分，重考2年以上的就不再加分；另外校方在2013年開始刻意操作成績，至今已優先錄取19名校友的親戚考生。

昭和大學醫學系負責人小川良雄表示，對於這樣的行為傷害到考生與社會大眾的信賴深深致歉，校方會成立第三方調查委員會，持續進行調查與究責，文部科學省已經介入調查揪出涉嫌不公正之處，校方也將成立第三方調查委員會，持續進行內部調查與究責；不過令人諷刺的是，先前曾有日媒在2018年8月東京醫大爆出醜聞時，向校方提出「錄取考試是否涉嫌不公」的問題，當時校方的回答是否認。