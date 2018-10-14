去年0票今年6票 檢察官擋下性侵慣犯評估 繼續強制治療

2018-10-14 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕過去多次犯下性侵案的慣犯盧姓男子，在服完刑期後接受強制治療，原本在今年3月通過評估，可望能返家；結果彰化地檢署檢察官發現，盧男過去多次評估都沒有通過，去年更只有0票，今年卻突然獲得6票通過，使檢方產生疑慮，便申請2次鑑定，結果再次評估後盧男沒有通過；盧男不服提出上訴，但法官認為檢察官依法有據，所為並無不當，於是駁回，全案仍可上訴。

綜合媒體報導，現年40歲的盧姓男子在2000年是空軍中士，但因犯下陸海空軍刑法之妨害性自主罪，在2001年被法院判刑5年；但他在2004年9月假釋出獄後，又在2005年犯下多起性侵、乘機猥褻等案，又被判3年4個月，在2008年3月再度入獄，之後在2011年6月執行完畢後，轉至台中監獄執行強制治療。

盧男接受7年的強制治療後，在2018年3月由11位委員進行評估，其中有6位委員投下贊成票，1票棄權，最後以6比4通過評估，讓盧男有望可重返社會，但彰化地檢署執行科檢察官看到盧男的報告後，發現他過去連續6年都沒有通過鑑定，去年更只有0票，但今年卻突然暴增到6票，因此申請2次評估；在8月2日時組成3人小組再次評估，最後認為盧男應繼續接受治療，否決前次鑑定結果。

盧男因此憤而向高等法院台中分院提出聲明異議訴訟，指控檢察官本應將收到的資料送往高檢署，而不是直接做處置，違反《性侵害犯罪加害人刑後強制治療作業要點》，認為檢察官不尊重專業，違反法定程序做出評斷，且他已與父母分別近10年，懇請法官讓他早日出獄與父母再會；但法官調查後發現，盧男過去6年評估都沒有過關，檢察官因此對2018年的評估結果產生疑慮，依《性侵害犯罪加害人刑後強制治療作業要點》向專業人士評估，才會再次鑑定，處事有所憑據，沒有指揮不當，因此認定盧男提出的異議之訴不存在，予以駁回，全案可再上訴。