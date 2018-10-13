駕車遇猛烈冰雹 23歲勇媽肉身護女被打到「宛如家暴」

23歲的辛普森以肉身護女，被冰雹打到傷痕累累。（擷取自臉書）

2018-10-13 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭州（Queensland）週四（11日）遭極端天氣襲擊，境內多處出現超級雷暴、龍捲風及冰雹，一名23歲母親載著女兒及祖母回家時遇上暴雨及冰雹，一瞬間車窗全被砸破，她不由細想立即衝至後座以肉身保護女兒，後者最終安然無恙，但她自己卻被打到遍體麟傷。

這名勇敢的母親辛普森（Fiona Simpson）今年才23歲，事發時她正駕車載著4個月大的女兒與78歲祖母行駛於當地一條公路上，不料行經某路段時，當地突然下起暴雨，猛烈的雨勢讓現場能見度趨近於零，她見狀便將汽車停至路邊，等雨勢轉小再繼續趕路。

然而，現場雨勢不僅沒轉小，更降下大量冰雹，在砰一聲巨響後，後車窗硬生生被冰雹砸碎，辛普森見狀本能地跳向後座，將女兒抱在身下，用自己的背部替女兒抵擋從破窗中落下的碎玻璃與冰雹，她隨後也向祖母方向移動，希望能保護後者，但2人最終都被許多大型冰雹擊傷。

在冰雹停歇期間，辛普森忍住疼痛將車開至鄰近民宅求救，這時她才發現自己身上已被冰雹砸到遍體麟傷，所幸經治療後，她與祖母均無大礙，而女兒則受到良好保護僅受皮肉輕傷。

辛普森事後將照片及過程PO上臉書，表示被擊傷的部位雖然很痛，但若未及時採取行為，女兒恐怕會受到重傷或甚至死亡，她直言，若再遭遇類似狀況，自己仍會義無反顧地奮起保護愛女。