印度販嬰案 竟透過社群軟體低價求售

2018-10-12 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕日前印度警方破獲一起使用社群網站「Instagram」和通訊軟體「WhatsApp」，進行販賣兒童的案件，更逮捕了4名嫌犯，警察局的警官蘇達米蘭（Sudamiran）表示，這4名嫌犯會因違反兒童保護法而面臨15年監禁懲處。

綜合外媒報導，印度警方表示在上月截獲一起「販嬰」交易，逮捕的4名嫌犯分別為，管理網站賬號的男子、助產員、買家和22歲要販賣嬰兒的母親，更表示該名母親以暱稱「LA」在網路用985美元（約台幣3萬）出售嬰兒。

《UCA News》報導，該販嬰組織佯裝成收養機構，向無法負擔育兒費用的父母親採購嬰兒，因此這些孩童經常是非婚生子女，該組織更在「Instagram」上貼出願意將孩童受出的年輕女性照片，基本上都有用後製將圖修暗，或者是戴面具來隱藏真實模樣，甚至公開販賣兒童的相關資訊，包括孕婦的居住地、宗教信仰、年齡等資訊，供有興趣的顧客購買。

最令人不安的是，該「Instagram」網站上有700多名粉絲追蹤，印度尼西亞兒童保護委員會副主席麗塔（Rita Pranawati）表示，販嬰在印度很常發生，但通過「Instagram」等軟體做交易的狀況十分罕見，更強調這是一種新的販嬰模式，須將所有涉案人員，包括父母、賣家和買家繩之以法。