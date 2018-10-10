中國網友不慶祝十一卻慶雙十 原因是…

今天中華民國雙十國慶，大典以「2018 台灣共好」為主題。而不少中國網友竟也選在這一天慶祝國慶。（記者廖振輝攝）

2018-10-10 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕今天是中華民國雙十國慶，在中國雖然政府對此十分關注，社會上卻對這個節日可以說是隻字不提。但還是有很多中國網友選在這一天祝賀國家慶生，表明一點也不期待十一國慶。還有網友說，「雙十才是我們祖國的生日，希望有天可以名正言順的慶祝這一天！」

根據《BBC中文網》 報導，一名山東網友本月2日於微博上發文說，自己很多朋友炫耀著今天的「國慶節」，但這名網友認為這天是祖國的受難日，「正是在這一天，我們民族徹底淪喪了靈魂，丟掉了根。10月10號雙十才是我們祖國的生日，希望有天可以名正言順的慶祝這一天！」另外還有湖南的網友則說：「雙十快到了，我雖身在赤禍嚴重的大陸，但我嚮往青天白日。祝福台灣，祝福中華民國！國慶快樂！」

為何有中國人民敢這樣公開懷念「民國」不怕「被消失」？《BBC中文網》分析認為，這是因為兩岸資訊越來越開放，以及出於對台灣統戰的需要，中國開始允許媒體講述國軍的抗戰功績，原本在中共描寫下，國民黨與當時的領袖蔣中正是不抗日的民族敗類，但是在聽聞「淞滬會戰」、「中國遠征軍赴緬作戰」、「臺兒莊大捷」等悲壯史事後，讓不少中國人改觀。加上資訊取得越來越方便，中國網友從公開媒體上認識到的民國形象越發多元與豐富，也開始嚮往，這樣做的後果，是中共當局始料未及的。

據《新唐人》 指出，去年10月9日，就有中國網友在微博等等平台上「相揪」慶祝雙十，10號當天在廣州、福州、上海及北京等地都有網友響應，秘密集合，甚至還有人穿上青天白日衣服出席聚會，高唱中華民國國歌。

意識到有不少中國人懷念民國，中共也採取動作抑制這股思想，中共的宣傳部門更將這股熱潮定調為「歷史虛無主義思潮」。但是幾年下來，這股思潮已經發展成蔚為壯觀的「民國熱」。原河北人民廣播電臺編輯朱欣欣說，「大家對民國的推崇，也是對現實表達一種不滿。所以在雙十期間，人們以此來表達對中華民國的懷念，實際上是表達對自由民主的一個嚮往，是表達對中共專制統治的一個不滿。」