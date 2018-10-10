日本雅子妃養病近15年 醫師曝：可能是產後憂鬱症

醫師透露，日本皇太子妃雅子可能因罹患產後憂鬱，讓她養病將近15年。（路透）

2018-10-10 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕日本皇太子妃雅子長期養病近15年，有日媒報導，雅子可能患有產後憂鬱症，而非適應障礙症；儘管現今產後憂鬱症廣為人知，15年前雅子妃傳出發病消息時，大眾對產後憂鬱症仍沒有太大的認知。

綜合日媒報導，今年54歲的雅子出身外交家庭，哈佛畢業後進入外交省工作，活躍外交職場，表現亮眼，並在1993年與皇太子德仁結婚。婚後8年生下女兒愛子，在2003年雅子身體狀況亮起紅燈，被診斷患有「適應障礙症」，外界當時認為，雅子是為適應皇室生活而身心俱疲，飽受壓力之下才會生病。

精神科醫師片田珠美則指出，雅子的身體狀況在2003年越來越糟，年底更住進宮內廳醫院，隨後專心養病、鮮少露面。片田珠美認為，對照雅子病情急轉直下的時間，當時雅子可能出現產後憂鬱症的徵兆，而非過去所被診斷適應障礙症。

臨床統計約有10%-20%的婦女會出現產後憂鬱症。儘管現今相當普遍，15年前雅子妃傳出發病消息時，大眾對產後憂鬱症仍沒有太大的認知。

產後憂鬱並非單純由心理或環境因素造成，而是和產後身體荷爾蒙改變及腦內化學傳導物質作用有關，因此需要接受抗憂鬱劑的藥物治療才能有效緩解症狀，若未妥善治療，則可能會導致產婦自我傷害或殺害嬰兒的憾事出現。