「中國駭客回來了！」美報告：中國網攻已超越俄羅斯

美國資安公司警告，「很不幸的，中國駭客又回來了」。（示意圖）

2018-10-10 07:20

〔即時新聞／綜合報導〕美國資安公司CrowdStrike Inc當地時間9日公布最新報告，稱中國已加大偷竊美國商業機密，並指中國現已取代俄羅斯，成為對西方國家進行網路攻擊的最大國家。

根據《美國之音》報導，中國竊取美國商業機密在歐巴馬執政末期稍微停止，但今年以來又加大了竊取機密的力度。CrowdStrike公司創辦人阿爾佩洛維奇（Dmitri Alperovitch）坦言，「我現在可以告訴你，很不幸的是，中國駭客又回來了！」

阿爾佩洛維奇指出，「我們發現，過去1年半的駭客活動大幅增加。（中國駭客）是我們看到的最嚴重的威脅者，攻擊美國和西歐的各個機構。」

根據該公司報告，過去1年來，隨著川普政府對中國的態度越來越強硬，與中國有關的駭客組織對西方國家的竊取行為已明顯提高。中國駭客主要針對美國和西歐國家的生物科技、國防、採礦業、醫藥、職業服務和運輸企業等方面。

另外，Crowdstrike報告也提到，中國已經超過俄羅斯，成為對西方進行網路攻擊的最大國家，除了攻擊公司，中國也對大學、政府機構、智庫以及非營利組織進行網攻。對此北京政府過去已數次否認。