這也要立法？ 新疆每人每年要植樹3至5棵 否則開罰

中國新疆省近日公布一條相當特殊的新法規，規定每人每年有無報酬履行植樹3至5棵的義務，不履行植樹義務者將被開罰。圖為新疆莎車縣。（法新社）

2018-10-10 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國新疆省近日公布一條相當特殊的新法規，規定每人每年有無報酬履行植樹3至5棵的義務，不履行植樹義務者將被開罰。

新疆《都市消費晨報》報導，新修正的《新疆維吾爾自治區義務植樹條例》規定，新疆18歲至60歲男性和18歲至55歲女性，包括居住滿1年的暫住居民，除非喪失勞動能力，每人每年有無報酬植樹3至5棵的義務，或按政府規定，完成相應勞動量的育苗、林木管護或其他綠化任務。

該條例規定，11歲以上的未成年人則應根據實際條件，參與力能所及的義務植樹活動，其他年齡的民眾可根據實際情況，自願參與植樹活動。

組織實施義務植樹的單位，應按照綠化委員會辦事機構下達的年度栽植計劃完成任務，如實報送結果，並接受栽植指導、監督檢查和考核。若未達到要求，應按照要求補植或重植。

個人或單位不履行植樹義務，將被處栽植義務植樹所需費用2至3倍的罰款。植樹單位達不到栽植質量要求，又不按要求補植或者重植的，將被處以應當補植或者重植所需費用2至3倍的罰款。承擔管護任務的單位或者個人不履行管護義務，造成損失，則會被處損失價值1至5倍的罰款。