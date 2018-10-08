中國再縮緊網路管制 公安可查公司機房

中國近期又進一步的收緊網路的管控，在11月1日起，中國公安機關將有權進入企業、公司行號的機房，對伺服器進行檢查、備份或要求機房管理人員提出網路安全的相關報告。（彭博）

2018-10-08 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期又進一步的收緊網路的管控，公安部日前發布《公安機關互聯網安全監督檢查規定》，在11月1日起，中國公安機關將有權進入企業、公司行號的機房，對電腦伺服器進行檢查、備份，或要求機房管理人員提出網路安全的相關報告，預料恐怕會引起在中國駐點的外國企業擔憂。

《法國國際廣播電台》報導，中國公安部的新規定指出，公安機關可以進入營業場所、機房、工作場所展監督檢查，並要求監督檢查對象的負責人，或是網絡安全管理人員對相關事項做出說明、查閱、拷貝或是任何與「網路安全」相關事項的有關訊息、查看網路安全保護運行的狀況情形等等。

而如果公安機關在「網路安全檢查」中，在網路服務供應者或是網路使用單位發現存有任何的安全隱憂，公安單位可以採取相關行動來消除風險，而如果是輕微的違法行為，相關單位有權責令限期改善。

國際特赦組織一位專家指出，這是中國一貫的法律手段，先利用一個宏大的概念，然後再全面性立法，之後再慢慢的依照實際執法狀況針對細節做出修正；這些新規定是把兩面刃，一方面可以確保網路用戶不會因為網路供應商的疏忽遭有心人駭入，另一方面也可有效的協助中國當局進行審查制度。

北京的金杜律師事務所（King & Wood Mallesons）指出，新的規定恐怕會引起駐在中國的海外網路公司的擔憂，「若是執法人員可以隨時合法的檢查公司的網路訊息，這一定會令人擔憂。」