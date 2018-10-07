出國不只有爆買！中國人連假新玩法...到台灣「凍卵」

有不少中國遊客，選擇在連假到台灣「凍卵」。圖為凍卵過程示意圖。（資料照）

2018-10-07 14:20

〔即時新聞／綜合報導〕大批中國人又來了！中國「國慶黃金週」已接近尾聲，不少中國民眾都選擇在假期出國玩，不過，近年中國人不只是出國旅遊，更要利用假期「辦事」，例如到韓國濟州島「考國際駕照」、到台灣「凍卵」、或是到柬埔寨「看房」，有部分國家民眾大嘆造成困擾。

根據《BBC》報導，中國人喜愛利用黃金週出國，包括泰國、日本、英國等地最受中國遊客歡迎，近年有一些民眾出國還有特定行程，「邊玩邊辦事」成為旅客的新潮流。

報導指出，在英國讀書的學生小王表示，他去韓國濟州島主要不是欣賞陽光和沙灘，而是考國際駕照。由於中國沒有加入《聯合國陸路交通國際條約》，中國公民無法取得國際駕照，中國人只好到濟州島考駕照，今年到目前為止，已有2172名中國公民在濟州島獲得國際駕照，平均每週都有近60人。

也有不少中國人特別來台灣「凍卵」，一名37歲女子表示，「因為已經37了，擔心以後不容易懷孕，就用假期來看看。」報導指出，過去美國是首選，但台灣因為價格低廉，近年來獲得中國人青睞。

另外，中國人愛用假期到柬埔寨玩，順便看房子，在柬埔寨首都金邊，有些地方甚至讓人誤會是中國的小城市，最近金邊已到處是中文的告示牌，到處都充斥中國遊客。