進入使館後人間蒸發... 沙國知名記者傳遭謀殺

沙烏地阿拉伯的知名記者哈紹吉（圖中照片者）日前進入沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館，隨後就音訊全無，土國官員今天稍早證實，哈紹吉在領事館內遭到謀殺。（美聯社）

2018-10-07 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕沙烏地阿拉伯的知名記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）日前進入沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館，隨後就人間蒸發，土國官員今天稍早證實，哈紹吉在領事館內遭到謀殺，警方初步調查，謀殺案由一支專門團隊進行。

《法新社》報導，哈紹吉擔任美國《華盛頓郵報》特約記者，土國警方表示，他進入領事館後，就「沒有再踏出」。警方也證實，在案發前，有包括官員在內約15名沙國人員，在2日分別搭乘兩個航班抵達伊斯坦堡，且在領事館的時間與哈紹吉重疊，時間點引人懷疑。

報導提到，哈紹吉因擔心自己對沙國政策的批評而被逮捕，過去一年在美國「自我流放」，本月2日因即將結婚進入領事館拿取相關文件，卻因此音訊全無。

沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）在哈紹吉消失後，曾針對此事做出回應，稱哈紹吉不在領事館內，還表示歡迎土耳其政府去搜查領事館，沙國沒有什麼好隱瞞的。不過，土耳其安卡拉當局則強調，沒有證據顯示哈紹吉離開過領事館。

哈紹吉的未婚妻堅吉茲（Hatice Cengiz）對此表示，聽到哈紹吉被謀殺不敢相信。