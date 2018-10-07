挺過性侵疑雲 卡瓦諾出任美國第114位最高法院大法官

卡瓦諾經參議院投票通過，成為美國最高法院大法官。（美聯）

2018-10-07 06:54

〔即時新聞／綜合報導〕受到陳年性侵疑雲纏身的美國大法官提名人卡瓦諾（Brett Kavanaugh），在美東時間6日下午，美國參議院以50票對48票通過卡瓦諾（Brett 其大法官任命案，卡瓦諾確定成為美國第114位最高法院大法官，卡瓦諾隨後即宣誓就職。

卡瓦諾是川普總統任命的第二位大法官，被視為是川普總統的一大政治勝利，更是民主黨的挫敗。

綜合媒體報導，53歲的卡瓦諾因捲入性侵疑雲引發軒然大波，全美不少大城都出現示威抗議，危及卡瓦諾的任命案；卡瓦諾對所有性侵指控一概否認，川普更力挺卡瓦諾到底，甚至對反卡瓦諾抗議嗤之以鼻。

美國聯邦最高法院共9名大法官，目前保守與自由勢力均衡，但卡瓦諾進入最高法院後，可能促使保守派勢力大增，可能導致最高法院日後在醫療保險、墮胎、選舉財務與同性婚姻等議題上的裁定，更符合川普的主張。

在參議院投票的同時，華府特區有大批抗議人潮，抗議者舉著標語，大喊停止投票，而在投票通過、確定卡瓦諾成為大法官之後，抗議女性更抱頭痛哭，在卡瓦諾宣誓就職的同時，更有一位女性抗議者爬上最高官法院的「正義女神」尖叫，但抗議者多人遭到警方逮捕及拘留。