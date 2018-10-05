諾貝爾和平獎出爐 剛果醫師穆克維格、人權戰士穆拉德獲獎

他們致力於中止性暴力行為變成戰爭或武裝衝突的武器，因此獲得今年的諾貝爾和平獎。（圖擷取自諾貝爾獎推特）

2018-10-05 17:13

〔即時新聞／綜合報導〕2018諾貝爾和平獎在台灣時間5日下午5點，於瑞典斯德哥爾摩的瑞典皇家科學院揭曉，本次由剛果婦科醫師德尼．慕克維格（Denis Mukwege）與 曾淪為性奴的雅茲迪人權戰士納迪亞．穆拉德（Nadia Murad）獲獎，得獎原因為他們致力於中止性暴力行為變成戰爭或武裝衝突的武器，其中納迪亞．穆拉德為第17位獲此殊榮的女性。

諾貝爾和平獎從1901年以來共頒發了98次，其中有19年因各種原因沒有頒獎，過去最年長得主是1995年以高齡87歲獲獎的羅布拉特（Joseph Rotblat）；最年輕得主是2014年獲獎的馬拉拉（Malala Yousafzai），當時她17歲。在歷年的諾貝爾和平獎中，只有2年將和平獎同時頒給3名得主，分別是1994年和2011年。至於曾獲獎的女性則有17位。

較為特殊的是，曾有3位得主是在遭到監禁的狀況下獲獎，分別是1935年獲獎的德國和平主義者及記者奧希茨基（Carl von Ossietzky）、1991年得獎的緬甸政治家翁山蘇姬，以及2010年得獎的中國維權人士劉曉波。至於1973年獲獎的越南共產黨領導人之一的黎德壽（Le Duc Tho）則是拒絕受獎。

諾貝爾和平獎去年是由國際廢除核武運動（International Campaign to Abolish Nuclear Weapons，ICAN）獲獎，獲獎理由為肯定該組織對於廢除核武及清除地雷的努力，並讚揚該組織引發各國關注使用核武將招致的可怕後果。

目前包含諾貝爾醫學獎、物理學獎、化學獎、和平獎都已揭曉，其他獎項還包含將於8日公布的經濟學獎，以及今年不頒獎的諾貝爾文學獎，原因在於該獎項受到瑞典學院陷入＃MeToo性醜聞事件的負面影響。