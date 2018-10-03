諾貝爾化學獎出現第5位女性得主！ 英美3學者共享殊榮

2018-10-03 18:02

〔即時新聞／綜合報導〕2018諾貝爾化學獎今（3）日揭曉，獎落美國科學家弗朗西絲·阿諾德（Frances H.Arnold）、美國科學家喬治．史密斯（George P.Smith）與英國科學家喬治．溫特（George P.Winter），共享900萬瑞典克朗（約新台幣3100萬元）獎金，其中弗朗西絲·阿諾德是諾貝爾化學獎有史以來的第5位女性得獎科學家。

喬治．史密斯（George P.Smith）與喬治．溫特（George P.Winter）對肽和抗體的噬菌體展現技術而獲得這項殊榮，他們發現噬菌體可用於「進化」蛋白質、製成新型藥物，對於治療毒素、自體免疫疾病與癌症都能有所幫助；2人共得獎金450萬瑞典克朗（約新台幣1550萬元）。

弗朗西絲·阿諾德（Frances H.Arnold）首次進行酵素（酶）的定向進化，這些酵素是催化化學反應的蛋白質，不論是在生質燃料或藥品，都能藉由定向進化的酵素製造出來；她將得到450萬瑞典克朗（約新台幣1550萬元）獎金。

根據諾貝爾獎官網揭露，從1901年開始至2018年，諾貝爾化學獎已頒發過110次，共產生181位得獎人，其中英國生物化學家桑格（Frederick Sanger）2度拿到大獎，因此拿到化學獎的人共計僅有180人。過去數百位的歷屆得主中，僅有5位女性受獎人。

至於史上獲得最多諾貝爾獎的家族非居禮家族莫屬，除了居禮夫人（Marie Curie）分別在1903及1911年獲得物理獎及化學獎，丈夫皮埃爾（Pierre Curie）也在1903年與妻子同時獲獎，居禮夫婦的大女兒伊雷娜（Irene Curie）和其丈夫則是1935年化學獎得主，成為第2對獲獎的夫妻檔，總計居禮家族共獲得5次獎項肯定。

2018年諾貝爾系列獎項依序已公布醫學獎、物理學獎、化學獎得獎名單，和平獎在本月5日進行，接著是8日公布的經濟學獎，今年的文學獎預定延期公布，原因在於瑞典學院陷入＃MeToo性醜聞事件。