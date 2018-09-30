日本40歲處男、處女多 紀錄片揭露「無性悲歌」

2018-09-30 16:33

〔編譯陳正健／綜合報導〕日本近半數的40歲國民是處男與處女。澳洲一部電視紀錄片最近揭露，日本男女缺乏性愛，是因為沒有時間約會，並且偏愛AV及性愛機器人等替代品。

澳洲「SBS News」最近製播一部紀錄片，名為《性在日本：為公司而死》（ Sex in Japan: Dying for Company），試圖解釋日本年輕人為何較少做愛。

一項2015年調查顯示，日本約有42%及44%的未婚男性與女性，承認自己仍是在室之身。18至34歲族群中，有70%男性及60%女性稱自己仍是單身。

紀錄片提到，一項主要的原因是，日本年輕人工時日漸增長，對工作缺乏安全感，令他們難以騰出時間去約會。

日本男子橋本 （Hashimoto）在紀錄片中抱怨，他應該在下午7點前下班，但基本上他每天都要加班，通常要搭午夜末班車回家。他很少有自己的社交生活，而是要陪老闆喝酒交際應酬。

據調查，日本18至34歲年輕族群中，有全職工作的比例減少，許多人缺乏長期工作的安全感及穩定經濟來源，以致對結婚生子感到憂心。

另外，日本發達的性產業也是原因之一。日本的酒店、手槍店、女僕咖啡、情趣用品店、特殊性癖俱樂部等蓬勃發展，栩栩如生的情趣娃娃與性愛機器人，最近也快速流行。

橋本指出，性愛替代方案如此豐富，令男性較不急於找到女友。日本男性會去買春，或是情色按摩，與同事共飲幾杯，這已是稀鬆平常之事。