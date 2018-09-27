17歲少女分娩後出血 假醫生藉口檢查伸狼爪

2018-09-27 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕南非在9月24日發生一位假醫生性侵分娩女子的案件，一名17歲的少女在當地醫院分娩嬰兒後不久，結果被一位假醫生用「檢查」為由性侵得逞；由於南非近期不到一週的時間就發生2起離譜的性侵事件，引發南非民眾的民怨沸騰，痛斥司法體系的鬆散與當局對性侵防治毫無作為，「南非已經活生生的成為了女性的噩夢」

綜合外媒報導，南非東開普省的烏姆塔塔（Mthatha）的1位17歲少女，在9月24日早上9點半左右在當地醫院分娩一名嬰兒，結果產後有位男「醫生」主動關心她，少女向他表示自己下體好像有點出血，結果這位「醫生」要她脫光衣服讓他檢查，隨後在病房性侵得逞。

警方獲報後，3個小時後在事發醫院附近逮到這位性侵犯，事後調查他根本不是這間醫院的醫生，最後被當局依性侵罪嫌起訴；但由當地22日才發生有女童在餐廳遭人尾隨性侵事件，連續發生兩起離譜的性侵案件引發南非民眾的不滿，抨擊當局對待這些非人道罪犯「非常寬容」。

根據南非統計局發布的「2016年至2017年的受害人報告」指出，每10萬名女性就有250人是性犯罪的受害者，綜合南非警方的報告，推估每10萬名南非女性就有138人是性侵的受害者，位居世界之冠；南非網友也在社群平台猛烈抨擊「南非法律對這些非人道的罪犯相當容忍，性侵、販賣人口、虐待兒童跟殺人應該處以重刑！」、「南非已經不再安全，女性可能在任何地方被人性侵」。