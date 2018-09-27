回顧雨傘運動4週年《BBC》：香港民主之路舉步維艱

外媒回顧香港雨傘運動，認為4年過去，中港矛盾在4年後並未有緩解的跡象。（資料照）

2018-09-27 11:39

〔即時新聞／綜合報導〕2014年9月28日，香港人為爭取香港的真普選，發生了一場大規模的公民抗議行動，被稱為「雨傘運動」，示威者以雨傘抵檔催淚彈的畫面，讓香港人爭取真普選的訴求成為全世界的焦點。有外媒回顧雨傘運動，認為雖從此大幅改變了香港社會的政治環境，但香港民主之路依舊十分艱難。

《BBC中文網》今日發布文章回顧香港「雨傘運動」4週年，文章指出，香港的公民運動沒有換來北京或港府的讓步，政改方案隨後被否決，使得香港的民主之路舉步維艱，而4年過去，以「傘運」光環投身議會的人不是失去議席，就是被阻參選，崛起的「港獨派」遭到官方連串打壓，提倡「港獨」的香港民族黨也被取締，種種跡象顯示中港矛盾在4年後並未有緩解的跡象。

因為雨傘運動而遭判入監的香港學生領袖黃之鋒表示：「我覺得公民抗命重點是要承擔法律責任、承擔代價，雖然這個運動令我們背上刑責、判監入獄服刑，我沒有後悔過這個決定。」

儘管反對派認為北京對他們的打壓愈來愈嚴厲，黃之鋒樂觀認為，新的一代能夠為民主運動帶來新的能量和想像，反感的人隨著時間發展，會慢慢理解他們所做的社會行動，思想亦會有所改變。