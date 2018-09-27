一張照看潭美巨大颱風眼 太空人：有人拔掉地球的塞子

颱風眼內部結構清晰可見。（擷取自推特）

2018-09-27 11:02

〔即時新聞／綜合報導〕中颱潭美從台灣、琉球海域北轉，預計週日起影響日本，潭美現維持雙眼牆結構，強度不容小覷，目前人在國際太空站的德國太空人格斯特（Alexander Gerst）在推特上傳巨大颱風眼照片示警，以「不可阻擋（unstoppable ）」一詞形容潭美颱風。

德國知名太空人格斯特於美東時間25日在推特PO文，並上傳潭美颱風的照片，他在其中一張特寫照中寫道，「這畫面有如某人把地球的塞子拔起（形容澡盆排水狀）」，格斯特接著補充說，這巨大的颱風挾帶不可抵擋之勢持續朝日本及台灣進逼，希望當地人民都能安全。

格斯特目前在國際太空站執行任務，他過往常常拍攝地球表面的照片並分享至推特，最近一次上傳類似照片便是月中侵襲美國造成多人死亡的「怪獸颶風」佛羅倫斯（Florence），格斯特當時曾表示，即將襲擊美國的佛羅倫斯颶風相當巨大，需要使用超廣角鏡頭才可捕捉全貌。

德國太空人格斯特將巨大颱風眼照片形容為「有人拔掉地球的塞子」。（擷取自推特）