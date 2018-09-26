歐盟唱反調 美國務卿：形同鞏固支持恐怖主義國家的地位

2018-09-26 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國與伊朗的情勢緊張日漸升溫，對此，歐盟顯然與美國不同調，還將擬定出一套新的法律架構以維護與伊朗的貿易關係，避免因為美國的制裁波及，也讓美國與歐盟因為伊朗問題掀起一波口水戰。

綜合媒體報導，美國退出伊朗核協議前，中、英、法、德、俄等國都曾經呼籲川普切勿破壞歐盟為中止伊朗核計畫所達成的協議，但最終還是以失敗告終，川普政府最終還是宣布退出伊朗核協議，並開始對伊朗採取動作，並表示將在今年11月祭出全面制裁，而伊朗的經濟已經大受影響。

對此，歐盟在本月25日公開與美國唱反調，宣布將擬訂新的法律架構，來維持與伊朗的貿易關係。歐盟外交暨安全政策高級代表茉格里尼 （Federica Mogherini）表示，自昨日與伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad JavadZarif）會談後，歐盟決定將透過新的「法律實體」來讓企業規避美國監控，進行資金轉移，避免受到美國制裁波及。

美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）則是在聯合國大會開會時，向壓力團體表示歐盟這項決定讓美國相當失望且不安，並強調歐盟此舉形同鞏固這個支持恐怖主義國家的地位，對於維護世界以及區域和平，歐盟這個決定是背道而行的。

美國國家安全顧問波特（John Bolton）也譏諷歐盟，表示他們「擅長放話，但執行力低」，他也強調美國不會放過歐洲或者任何人試圖迴避美國的制裁行動，並保證「將持續對伊朗施加最大壓力」，警告伊朗領導人羅哈尼（Hassan Rouhani）若他們傷害了美國的盟友，將會付出慘痛代價！

這次歐盟與美國的口水戰也不禁讓人聯想到在2003年，美國入侵伊拉克時歐盟也公開批評，並表示要透過外交管道等軟手段與伊拉克周旋，與美國立場不同調。