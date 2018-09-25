馬爾地夫親中總統敗選 專家：北京最不願看到的結果

馬爾地夫總統大選變天，在野勢力的資深國會議員索里（左），擊敗親中國的現任總統雅門。（美聯社）

2018-09-25 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕印度洋島國馬爾地夫23日總統大選變天，在野勢力的馬爾地夫民主黨（MDP）籍資深國會議員索里（Ibrahim Mohamed Solih），擊敗親中國的現任總統雅門（Abdulla Yameen），由於馬爾地夫也是中國的「一帶一路」重要據點，有專家分析指出，這是北京政府最不願看到的局面。

綜合外媒報導，馬爾地夫總統大選，親中的現任總統雅門不敵獲58.3%選票的在野黨資深國會議員索里，政局一夕變天；敗選的雅門自2013年上任以來，作風強硬，對內採鐵腕統治，對外則疏遠印度和美國，轉而向中國與沙烏地阿拉伯靠攏，加入中國「一帶一路」倡議，並簽署自由貿易協定，在馬爾地夫擴建國際機場，和建設道路、橋樑。

加入中國「一帶一路」後，馬爾地夫對中國的債務達13億美元，超過該國年度GDP的1/4，被全球發展中心（Center for Global Development）評為，一帶一路債務危機風險最高的國家之一。

在選舉期間馬爾地夫民主黨就痛批，一帶一路令馬爾地夫陷入債務陷阱，強調這就是雅門政權腐敗的明顯表現，也曾說要嚴格審視中國的投資。

專家指出，北京現在正審查與馬爾地夫所簽署的各項協議，「為最壞的打算做準備」；專家表示，在馬來西亞、巴基斯坦新政府上任後，都對前朝簽訂的一帶一路協議提出質疑，甚至想重新議定，北京已經準備好對馬爾地夫新政府表達「關切」之意。

外界憂心，若馬爾地夫無法負擔欠債，恐步上同樣是印度洋的島國斯里蘭卡後塵，斯里蘭卡因無法負擔一個中資碼頭，被迫將碼頭出租給中國99年；印度也擔憂中國染指印度洋，積極接觸馬爾地夫。

除了負擔龐大的債務外，馬爾地夫也相當仰賴觀光業，去年約有30萬中國人到馬爾地夫旅遊，相當於該島國總人口約70%，是其旅遊業主力；專家指出，由於債務與觀光產業掌握在中國手中，中國能警告馬爾地夫勿輕舉妄動，如何在中印之間尋求平衡，是新政府上任後的一大考驗。