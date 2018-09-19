瑞典、瑞士傻傻分不清？中國外長「推特」被爆鬧笑話...

疑似為中國外交部長王毅的推特帳號表示，要求「瑞士（Swiss）」為此向中國遊客道歉，引發網友嘲笑。但有中國媒體說，王毅根本沒有開通推特帳號，疑似為網友惡搞。（歐新社資料照）

2018-09-19 10:00

有中國媒體稱王毅沒有推特帳號 疑網友惡搞

〔即時新聞／綜合報導〕中國遊客近日在瑞典鬧出旅遊糾紛，未料此事升級至國家外交層級，中國駐瑞典大使暗批瑞典政府不尊重人權，並指控「瑞典（Sweden）」部分勢力對中國指手畫腳、發號施令。疑似為中國外交部長王毅的推特帳號表示，要求「瑞士（Swiss）」為此向中國遊客道歉，引發網友嘲笑。不過，有中國媒體說，王毅根本沒有開通推特帳號，疑似為網友惡搞。

中國外交部發言人耿爽在17日表示，3名中國遊客在瑞典斯德哥爾摩市遭到瑞典警察的粗暴對待，當事人向中國駐瑞典使館報告後，使館和中國外交部先後向瑞典方面提出交涉，要求瑞方徹查事件，及時回應當事人的合理訴求，並儘快向中方通報。敦促瑞方重視中方關切，並採取切實措施，保障中國遊客的安全與合法權益。

向瑞典提嚴正交涉 要求『瑞士』賠償道歉

中國外交部長王毅疑似在推特上指出，「針對最近瑞典警察對中國遊客的粗暴對待，中國已向瑞典提出嚴正交涉，並要求『瑞士』立即賠償並向中國遊客道歉。外交部發布了對瑞典的旅行警告。」

當天該帳號立即意識到錯誤 再發一則推文

當天該帳號立即意識到錯誤，再發一則推文，「外交部的道歉：在3點的時候，外交部新聞部檢查了帳戶，發現一名新聞部門的職員把『瑞典』打成了『瑞士』。外交部向所有的追隨者道歉，並已經懲罰了這一工作人員。」

網友表示，「中國支持一個瑞士原則，瑞典粗暴對待中國人，請瑞士道歉！」、「笑死，分不清瑞典瑞士。還是主張一個瑞典原則？」、「是氣到要所有『瑞』開頭的都要道歉就是了」、「瑞凡也給我出來講清楚說明白！」、「瑞芳難道不用負責嗎」、「我要求瑞穗一定要出來道歉，不然要被抵制了」。

但也有人認為，這個帳號從今年4月才開始有貼文，沒有藍勾勾認證，追蹤人數僅有1千多人，而且打錯字竟然沒有修改或刪文，還再發一篇表示會嚴懲員工，非常奇怪。另外有中國媒體表示，王毅根本沒有推特帳號。