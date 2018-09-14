中國富豪今年賠超慘！ 前首富財產蒸發近3千億元

前中國首富、萬達集團董事長王健林的財產縮水最為驚人，今年慘賠93億美元（約新台幣2866.7億元）。（歐新社資料照）

2018-09-14 10:23

〔即時新聞／綜合報導〕雖然亞洲創造出現今最多的億萬富翁，但其最富有族群的財富逐漸縮水，主要反映股市的跌勢。前中國首富、萬達集團董事長王健林的財產縮水最為驚人，今年慘賠93億美元（約新台幣2866.7億元）。

《彭博》報導，彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index）顯示，亞洲地區120位最富有的人，今年已經損失約990億美元，中國和香港的56位億萬富翁今年以來平均每人損失12億美元，占亞洲富豪損失的67%。相比之下，173位美國最有錢的富豪則在今年增加1320億美元的財富。

中國大連萬達集團的王健林，他曾是中國最富有的人，他的財產在今年已經慘賠93億美元，原因是萬達為了削減債務拋售資產。緊追在後的騰訊控股董事長馬化騰，今年以來損失92億美元，主要歸因於騰訊股價今年已大跌近25%。

亞洲股市最近迎來自2002年以來最長的拋售，摩根士丹利資本國際亞太指數今年已下跌近7000億美元，而上證綜合指數在貿易戰緊張局勢中慘跌20%。中國還要準備面臨未來幾個月內，美國對4670億美元的中國商品進行另一輪關稅制裁。

在亞洲以外，2018年對世界富豪來說，相對有利可圖。自1月以來，彭博指數中其他380位富豪的總財富增長了2.7%，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）增加最多，他的財富增加了647億美元，是馬化騰整個淨資產規模的2倍，貝佐斯總資產達到1638億美元。