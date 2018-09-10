香港新界首現「毒郵票」 幼稚園英籍老師持有被捕到案

2018-09-10 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕香港新界元朗警區特別職務隊人員，今（10）日凌晨攔截一名36歲英籍男子詹姆士（James），並查獲市值約9000港幣（約新台幣3.6萬元）的毒品，而有兩名警員在此次行動中遭該英籍男子毆傷，送醫治療。

綜合港媒報導，警方根據線民爆料及深入調查後，凌晨2時許掃毒，並在天水圍天恩路一家酒店，攔截到詹姆士，當下，男子情緒激動，出手攻擊兩名分別38及27歲的警員，甚至導致兩人分別腹部和膝部受傷，送往當地屯門醫院醫治。

警方在詹姆士身上搜到疑似30克的大麻，及4枚被懷疑含有「D-麥角酸二乙胺」（俗稱LSD）的毒郵票，事後警方再派緝毒犬到場協助搜尋私家車，但未有所獲，仍在調查毒品來源。

警方表示，詹姆士身材壯碩，曾學過自由搏擊，所以才有辦法打傷兩名警員，且他宣稱在幼稚園任教；而詹姆士被攔查時，可能是在前往「交貨」的途中，目前依涉嫌販毒及襲警被捕到案。

據消息指出，LSD是毒郵票所用的液體毒品，是一種強烈的半人工迷幻劑，只要使用100微克（0.0001克）的劑量，就能讓使用者的感官、知覺和自我意識，持續6到12小時的強烈變化，在美國和澳洲曾有吸食致死的案例。

報導補充，毒販通常會把紙張浸泡在液態LSD後，分割成多個小格製成「毒郵票」，並在上面印圖案；這類毒品過去在香港極為罕見，這次是首次在新界北側查獲。