美國國務院稱台灣為中華台北 美學者：我們的美國價值呢？

2018-09-07 21:31

〔即時新聞/綜合報導〕美國國務院在一則推特推文上,將台灣稱做了中華台北,引來了多方質疑。

根據《美國之音》報導,國務院東亞及太平洋事務局9月6日在推特上說:「美國與中華台北為了促進亞太地區的女性參與而密切合作,包括亞太經濟合作會議(APEC)的參與,謝謝大家的參與以及討論。」

這則貼文引來一些人的質疑,台灣雖然以「中華台北」的名義參加APEC,但是若不是在APEC的正式場合,美國政府就不應該以此名稱呼台灣。

美國海軍學院戰略學教授埃里克森(Andrew Erickson)將此則貼文轉發給美國總統川普以及國務卿龐皮歐,並在貼文問說:「為甚麼國務院使用中國慣用的中華台北,英文最簡單來說──更重要的是為了美國價值──應該是台灣,那為甚麼不用我們自己的詞彙?」

The United States and Chinese Taipei collaborate closely to increase the participation of #women across the Asia-Pacific region, including through @APEC . Thanks for the exchange of ideas! #APECWEF2018 pic.twitter.com/10QYxzjcPT

Dear @POTUS @realDonaldTrump & @SecPompeo, why is @USAsiaPacific @StateDept using the loaded PRC formulation of “Chinese Taipei”? In plain English, &—much more importantly—in #AmericanValues, I believe the correct term is instead #Taiwan. #WordsMatter, so why not use OUR words??? https://t.co/hWUYsa9p8E