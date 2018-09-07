美國國務院稱台灣為中華台北 美學者：我們的美國價值呢？

2018-09-07 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國國務院在一則推特推文上，將台灣稱做了中華台北，引來了多方質疑。

根據《美國之音》報導，國務院東亞及太平洋事務局9月6日在推特上說：「美國與中華台北為了促進亞太地區的女性參與而密切合作，包括亞太經濟合作會議（APEC）的參與，謝謝大家的參與以及討論。」

這則貼文引來一些人的質疑，台灣雖然以「中華台北」的名義參加APEC，但是若不是在APEC的正式場合，美國政府就不應該以此名稱呼台灣。

美國海軍學院戰略學教授埃里克森（Andrew Erickson）將此則貼文轉發給美國總統川普以及國務卿龐皮歐，並在貼文問說：「為甚麼國務院使用中國慣用的中華台北，英文最簡單來說──更重要的是為了美國價值──應該是台灣，那為甚麼不用我們自己的詞彙？」

The United States and Chinese Taipei collaborate closely to increase the participation of #women across the Asia-Pacific region, including through @APEC. Thanks for the exchange of ideas! #APECWEF2018 pic.twitter.com/10QYxzjcPT — EAP Bureau （@USAsiaPacific） 2018年9月6日