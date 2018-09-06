英國少女被誤診 每天昏睡20小時才發現罹罕病

5年前卡尼被診斷因考試壓力引起的嗜睡症，直到情況越來越嚴重，一度昏睡20個小時，讓她去健康檢查才發現罹患罕見的心臟疾病。（圖擷取自卡尼推特）

2018-09-06 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕英格蘭一名22歲少女卡尼（Charlotte Carney）5年前因為時常疲勞而求助醫生，當時被診斷為考試壓力引起的嗜睡症，但她不以為意，直到情況越來越嚴重，一天昏睡20個鐘頭，卡尼才去做健康檢查，發現她罹患罕病「限制性心肌症 （RCM）」，造成心臟無法正常運輸血液，也讓她容易陷入昏睡，嚴重到恐會致死。

據英媒《都市報》報導，患病的卡尼透過藥物治療緩和病情，但醫院發現並無顯著幫助，決定於今年2月列入換心手術的名單，但必須等到符合的心臟出現才能動手術，經過3週後，適合的心臟出現，救了卡尼一命。

卡尼回憶等待心臟的心情，她說：「當時我知道時間所剩不多，如果不趕快進行手術，我的身體可能會出現排斥反應。」卡尼重獲「心」生後，她才體悟到生命的美好，「第1次才感覺到腳是溫暖的」，而她的親朋好友見她術後氣色良好，也放下心中的石頭。

手術後的卡尼昏迷6天才醒，4週內出院，經過此事讓卡尼體認到器捐的重要性，將整趟的心路歷程寫成部落格，也時常在社群媒體發文，支持器捐或是分享術後的情況。

據「台大醫院－小兒部」解釋，限制性心肌症在國內外為罕見病例，主要症狀為心室無法隨血容量增加時擴張，導致患者容易出現胸痛、呼吸急促等症狀，但藥物治療的效果有限，一旦診斷確實，建議患者應提早接受心臟移植。