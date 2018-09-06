公獅人來瘋！熱情鑽上車磨蹭遊客 網友笑：原來是貓啊

俄羅斯克里米亞地區的泰崗野生動物園1隻公獅看見載滿遊客的遊園車，竟上前對遊客們撒嬌、磨蹭。（圖擷取自YouTube）

2018-09-06 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯克里米亞地區的泰崗野生動物園（Taygan safari park）近日內傳出1段影片在網路上發燒，1隻公獅看見載滿遊客的遊園車，竟上前對遊客們撒嬌、磨蹭，引來網友熱議「原來是貓啊」。

從德媒《Ruptly》釋出的影片中能見到，克里米亞泰崗野生動物園2日1輛遊園車接近1頭躺臥在地上的公獅後，牠站了起來並朝向遊園車走近，導遊伸出手讓公獅磨蹭，不料牠還不滿足，爬入駕駛座內開始和遊客們熱情地打招呼，最後被導遊硬推下車。

公獅發現導遊會制止自己的行為，進而爬入遊客座席與群眾進行親密互動，趴在女遊客身上伸出舌頭臉部，讓遊客們樂不可支，但又對於太熱情的萬獸之王感到些許恐懼，因此紛紛走避下車，最後在導遊的輔助下公獅才甘願趴回草地上，目送遊客們離開。

許多網友看完影片後，均感到相當驚奇，紛紛留言指出「參觀應該有寫切結書吧」、「比貓還乖啊」、「乘客們知道貓科動物翻臉比翻書還快嗎」、「貓科就是愛玩食物」、「食物，滿滿一車的食物都是我的」、「其實很危險，貓有時候都會突然翻臉了，何況是獅子」。

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