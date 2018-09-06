想表達什麼？中非論壇撒幣1.8兆後 肯亞大報頭版放這圖

2018-09-06 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣邀非洲國家領導人舉辦中非合作論壇（FOCAC）4日結束，中國國家主席習近平還在會中宣布撒幣1.8兆嘉惠友邦；5日肯亞1家老字號媒體在報紙頭版刊登大幅插畫，上頭將中國畫成母豬，被非洲領導人們簇擁著吸吮乳汁，讓網友笑道「想表達什麼呢」？

肯亞《The Standard》民營日報5日報紙頭版受到網友矚目，頭版半個版面可見1幅插畫，上頭有隻倒臥在地上的母豬，身上寫了「CHINA（中國）」字樣，而母豬底下則是10個身上寫著「AFRICAN LEADERS（非洲領袖們）」的人類，在爭相吸吮的母豬的乳房。

有推特網友指出，《The Standard》為肯亞第2大報，該幅畫作出自知名新聞插畫家「Gado」之手，但尚未在他個人網站中發表，僅是被肯亞《The Standard》選用為新聞插畫以針砭時事，許多網友對此表示「有1隻叫踹哪的豬，奶了10個癡肥的人」、「應該考慮把包子送去非洲當領導」、「拿你中國的錢，酸你中國是畜牲」。

台灣外交部介紹，《The Standard》民營日報乃肯亞當地「肯亞年代最久的報社」，其國內最大報為《Daily Nation》（國家日報），在肯亞有75%的市佔率，另外肯亞知名的媒體還有《East African Weekly》（英語週報）與《Kenya Broadcasting Corporation》（肯亞國營廣播電視台）。