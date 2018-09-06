311福島核災員工罹癌身亡 日「首度證實」輻射過量致死

311福島核災員工罹癌身亡，日本政府「首度證實」因「輻射過量」所致。 （路透）

2018-09-06 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕311福島核災經過7年後，日本政府首度公開承認一名核電廠的員工，當年歷經福島核災導致身體輻射量過高得病去世，是首起日本官方認定因輻射外洩身亡的案例。

綜合外媒報導，福島核災後，日本政府陸續判定有4名核電廠員工因為曝露在過量的輻射中而生病，現在則出現了第一起罹癌死亡案例。

據《紐約時報》報導，日本衛生勞動及福利部表示，該名死亡的工人在福島第一核電站服務近28年，2011年經歷311福島核災後，接觸超過195毫西弗的輻射劑量，於2016年被診斷出肺癌，最後因肺癌而死。

日本衛生勞動及福利部補充說道，該名員工在311福島核災發生過後曾出入核電廠執行工作至少2次，但他當時有佩戴防護面具並著全身的防護衣。

《紐約時報》報導，日本政府曾表示311福島核災導致4名工人得到白血病、甲狀腺癌等疾病，安全監管機關（Safety regulators）說，核電廠的員工每年接觸約50毫西弗的輻射劑量是安全的，但若超過100毫西弗且在5年後就患病則可判定為職災，日本政府為此已對患病的4名員工支付了賠償金。

《路透社》報導，在核電廠發生事故後，有超過16萬人被迫離開家園、數百人死亡，日本政府曾表示，輻射並不是死亡主因，而是民眾失去家園、生活艱苦及精神創傷等問題所導致。