大學生談香港出路是「港獨」 中共港澳辦：零容忍

香港特首林鄭月娥（圖中）有香港大學生在開學典禮上宣揚「港獨」表示遺憾痛心。圖為林鄭月娥出席7月10日在香港舉辦的RISE創業大會。（歐新社）

2018-09-05 16:02

〔即時新聞／綜合報導〕近日香港有幾所大學陸續在開學典禮時，有學生會上台發表「港獨」言論，對此香港特首林鄭月娥表示遺憾痛心，而中國國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權重申，中國對「港獨」零容忍。

綜合媒體報導，包括香港大學、香港中文大學及香港教育大學在內的高等學府，其學生會陸續主張「港獨」，其中港中大學生會長區倬僖3日表示「港獨」是香港的出路之一，並指出香港言論自由不斷限縮，民主自由日後恐淪為禁忌等言論；而港大學生會長程鋒宣稱，香港的未來岌岌可危，鼓勵新生要有「造反的勇氣」，皆引起當局不滿。

「一少撮人作出荒謬的言論。」林鄭月娥昨（4）日受訪時回應，這些宣揚「港獨」的言論讓她痛心遺憾，且這些學生的主張，讓其他優秀且支持一國兩制的學生極不公平。

她強調，上述行徑衝擊了中國國家主席習近平，在去年7月所提的「底線」，香港政府絕不允許這類事情發生。

「中央政府對『港獨』零容忍的態度清晰且一貫。」黃柳權則在今（5）日，出席舉辦在廣州的泛珠三角區域合作與發展論壇時直批，「港獨」不符合《香港基本法》第23條，待未來該條文立法時，「港獨」言行將視不同情況予以規範。

他也認為，香港當局應加強「反港獨」宣傳。透過教育讓青少年更了解國家、歷史、憲法及《香港基本法》，屆時即可減少這類行為。

而香港前特首梁振英在個人臉書上，針對中大校長段崇智對這件事提出「大學不支持港獨」的看法，舉抗日戰爭的例子與之相比，並指責，「不肯反對港獨、譴責港獨的人，怎樣面對抗日先烈」。

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