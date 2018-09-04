港大學開學潮「港獨才是出路」

2018-09-04

中大學生會長指中國是鄰國

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港中文大學三日舉行開學典禮，學生會會長區倬僖向新生致詞時，主動提到「港獨」是香港的出路之一，因為香港主權正遭「鄰國」威脅，經濟、文化被「北方帝國」殖民，人權、自由也受到空前剝削。他並在典禮後向記者表明，鄰國和北方帝國指的就是中國。除中大外，香港大學和香港教育大學等校的學生會會長，近日也都在開學典禮致詞時提及相關議題。對此，中大校長段崇智表示，大學是言論與學術自由的殿堂，接受學生任何議題。

區倬僖表示，港獨是一種政治立場，可視為香港出路之一，故不可二分為絕對的對或錯。他還說，香港言論自由不斷限縮，民主自由日後恐淪為禁忌，「希望同學多多留意時事，面對不公不義時要挺身而出」，不能躲在大學象牙塔內。

他在受訪時進一步指出，目前香港各方面都受中國因素影響，由此看來，中國已發展成帝國主義國家。他認為，「大家都不會否認香港人是一個族群」，應爭取民主和更高度的自治，「獨立都未嘗不可」，港獨議題必須在社會上討論。

被問到是否擔心自己會像主張港獨的「香港民族黨」，遭港府與北京當局打壓時，區倬僖表示「不會擔心」，因為香港「昨天的禁忌是港獨，今天的禁忌是自決，我們永遠不會知道，明天民主會不會變成一種禁忌」。

不過，區倬僖在受訪時說，香港基本法規定的港人治港、高度自治（即第二、第三條），及香港行政長官和立法會全部議席開放直選的「真普選」若能落實，「也是一種港獨的延伸」，遭部分香港網友批評「荒謬」。

港大學生：鼓勵新生造反

此外，香港大學八月廿九日舉行開學典禮時，學生會會長黃程鋒指出，香港的未來岌岌可危，鼓勵新生要有「造反的勇氣」，又將參與二○一四年「佔領中環」運動的學生領袖稱為「英雄」，期許港大未來有更多「英雄」誕生。據香港媒體報導，黃程鋒此前一直宣揚「港獨」，曾拒絕承認自己是中國人，與發起「佔中」的港大法律學院副教授戴耀廷關係密切。

教大播音樂掩蓋學生聲音

香港唯一一所師範大學「香港教育大學」也在八月二十九日舉行「新生入學歡迎會」，學生會臨時委員會會長張鑫致詞時也提及包括港獨在內的政治及社會議題，遭校方故意播放派對音樂，以掩蓋張的發言。學生會曾要求暫停播放或降低音量，卻遭校方拒絕。翌日學生會發表聲明，譴責校長張仁良和校方不尊重學生會。