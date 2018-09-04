德國6萬人出席音樂會反種族主義 挺外來移民

德國肯尼茲昨日晚上舉辦「反種族主義音樂會」，吸引超過6萬人到場。（路透）

2018-09-04 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕為對抗過去1週德國國內此起彼落的「反移民」、「極右派」聲浪，德國肯尼茲（Chemnitz）昨晚舉辦「反種族主義音樂會」，吸引超過6萬人到場，許多德國民眾高舉「我們是更多數（WirSindMehr）」、「納粹滾開」的標語，出席音樂會表達對「包容移民」、「反種族主義」的支持。

綜合外電報導，德國上月26日發生外來移民殺害德國人事件，激起右翼民眾的反移民意識，過去1週有不少右派人士上街進行反移民示威，而昨日1群與「反移民」聲浪意見相左的人士，舉行了1場「反種族主義音樂會」，許多德國知名歌手、音樂人都應邀在該音樂會演出。

音樂會一開始先為日前遭移民殺害的德國人默哀了1分鐘，隨後主辦方宣布，有超過6萬人親臨現場響應活動，遠超出他們所預期的3萬人。在音樂會上演出的德國樂團「Kraftklub」主唱表示，「我們都不天真，不會幻想單靠1場音樂會就能改變世界，但有時候讓人們知道『他們並不孤單』，是很重要的」。

參與活動的當地民眾恩格曼（Peter Engelmann）表示，「肯尼茲不是1個極右派的城市，大部分的居民都不是極右派人士，而是民主的正常人」，當天有不少民眾揮舞著反納粹標語、德國國旗，與象徵包容的彩虹旗幟，在享受音樂的同時，也表達德國民眾對移民兼容並蓄的態度。