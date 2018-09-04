誰先投降誰輸！戰鬥民族比賽互打巴掌 忍辱忍痛不喊停

2018-09-04 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕「戰鬥民族」俄羅斯人無懼被呼巴掌的恥辱感與疼痛感，先前在俄國竟舉辦熱鬧的「打巴掌大賽」，冠軍能獲得獎金2.5萬盧布（約新台幣1.1萬元）。

綜合媒體報導，在俄羅斯莫斯科的索科利尼基公園（Sokolniki Park），今年舉辦了薩里切維肌肉博覽會（Sarychev Power Expo），這個博覽會的用意在提倡俄羅斯的力量。因為這個展覽的知名度，不只是俄羅斯當地，就連世界各地都來了許多健身猛男以及舉重達人，要來參加這個盛會。

在這展覽中，舉辦了一場證明誰是最有力、又最耐打的「呼巴掌」大賽。比賽為單淘汰制，2位參賽者在圓桌前互打巴掌，「你1下、我1下」，響亮的耳光聲不絕於耳，唯有待得其中一方「投降」，比賽才結束，只見每個人猛力互巴，儘管半邊臉已經被打成豬頭、臉頰紅腫，還是要咬牙站著，繼續揮出那一巴掌。

儘管獎金才2.5萬盧布（約新台幣1.1萬元），選手們仍不在意，仍是興高采烈地參加比賽。最終由來自下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）的選手庫斯曼（Yuri Kuzmin）冠軍奪得頭彩，他說：「這比賽真的很狠。感謝所有參賽者，你們讓第一屆俄羅斯打巴掌大賽轟動全世界。」