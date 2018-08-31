統戰？台居民居住證樣式出爐 與中國身分證根本一個樣

中國的台灣居民居住證樣式與中國身分證超像。（中央社）

2018-08-31 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國將從明天（9月1日）起正式開放台港澳居民申請居民居住證，現在居住證樣式已經出爐，不過設計與中國身分證極為相似。

綜合報導指出，北京市公安局通報，9月1日起將正式啟動台港澳居民居住證申領發放工作。不過台港澳居民住證件樣式與中國的身分證幾乎完全相同，正面都有中國國徽、並印有「中華人民共和國」、證件名稱、發證機關、證件日期等字樣，唯一的差別是一般中國身分證上寫的是「居民身分證」，台人居住證則寫著「台灣居民居住證」。

台港澳居民居住證的受理條件是，前往中國居住半年以上的台港澳居民，並符合有合法穩定就業、合法的穩定住所、連續就讀條件之一。目前北京市公安局已在全市16個區的戶籍派出所設置了304個受理點，公安機關在受理相關證件、證明後，將在受理日起20個工作天內發放證件。

台灣陸委會昨天也對此表示，台灣人若申請居住證並不會有註銷台灣戶籍的問題，不過中國此舉看似利台民，其實是統戰作為，台灣政府對此會再進一步研議。

中國身分證正面。（圖擷自漢中市漢台區人民政府）