經常打鼾注意！英國研究：痛風機率增加42％

英國基爾大學研究指出，打鼾能促使尿酸形成危害關節，睡覺經常打鼾的人們患得痛風的機率，要比不打鼾的人們多出42％。（情境照）

2018-08-31 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕英國基爾大學（Keele University）發布最新研究指出，打鼾能促使尿酸形成危害關節，睡覺經常打鼾的人們患得痛風的機率，要比不打鼾的人們多出42％，研究發布在《關節炎和風濕病學期刊》（Arthritis and Rheumatology）。

綜合外媒報導，基爾大學柯學團隊分析1萬5879名阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）患者，同時觀察6萬3296名健康成年人的睡眠與關節情況，這些人平均被追蹤近6年，在研究期間內有4.9％的打鼾者罹患痛風，而沒有打鼾問題的實驗參與者僅2.6％發生痛風。

研究指出，阻塞型睡眠呼吸中止症患者痛風機率多出42％，大多數的人在確診為OSA病患後，於1到2年的時間內發生痛風，但痛風症狀出現可能需要長達5年的時間，研究作者愛德華．羅迪（Edward Roddy）表示，阻塞型睡眠呼吸中止症會限制氧氣進入人體，進而促使尿酸形成。

羅迪博士深入解釋，尿酸會在關節裡形成晶體，導致該部位神經發炎，醫師在替患者診治時應連帶考量痛風發生的可能性；研究指出，連續正壓呼吸器（CPAP）可治療阻塞型睡眠呼吸中止症，可能還會降低尿酸濃度，但目前需要進一步研究確定這種療法是否有助於治療痛風。

觀看研究原文請點擊下面

《關節炎和風濕病學期刊》