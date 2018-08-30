強國得意發明「水泥毯」 竟是剽竊英國學生發明

2018-08-30 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕一名中國男子先前宣稱自己發明了「水泥毯」，只要在「水泥毯」上澆水，就可以變硬成為混凝土，在工地可以廣泛使用。然而，近日卻被網友指出，男子只是仿製國外多有應用的混凝土帆布（concrete canvas），鬧出了烏龍。

根據《蘋果新聞》報導，中國一名52歲的蔡姓男子聲稱自己研發了一種新型水泥材料，平常看來只是普通的毯子，只要倒上了水，就能成為水泥，不僅防火、防水、防潮，更解決了混凝土龜裂的麻煩，安裝十分便利，擺好形狀並澆水就能凝固，更可以隨意裁剪。在網路上造成了轟動，也讓這位蔡姓男子成為了轟動中國的發明家。

事實上，水泥毯的本名叫做混凝土帆布，是由彼得‧布魯恩（Peter Brewin）和威廉‧克勞福德（William Crawford）兩位英國學生於2004年發明，在國外獲獎無數，最著名的就是英國女王企業獎創新獎。此技術早在多年前便廣泛在各個國家應用，並非蔡姓男子首先研發。

在中國網站《知乎》，一名叫做Jack Z的網友爆料說自己與蔡姓男子參考了英國公司的專利、圖片‧‧‧‧‧‧等等資料，開發出水泥毯。取名為水泥毯的理由，也是不希望被人搜索到混凝土帆布。更爆料說自己幫助蔡姓男子許多，卻因為蔡姓男子不願意發工資，導致許多員工離職，Jack Z本人更與他打過仲裁官司。