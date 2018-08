旅人上街求旅費 泰網友酸：西方乞丐？

2018-08-30 16:15

〔即時新聞/綜合報導〕近年來越來越多西方人選擇用旅行去開拓新的視界,不少西方背包客在東南亞街頭乞討旅游資金,這種旅行模式被稱之為「乞求旅行者」(beg-packers),該旅行模式已成為東南亞國家日益嚴重的問題。

綜合媒體報導,「乞求旅行者」通常會在街道上席地而坐,有些人會賣明信片或是以才藝表演吸引路人注意,來賺取旅費。雖在媒體上已有對這種近期興起且具爭議性的旅行模式有不少相關報導,不僅泰國,甚至在不少地區都已造成許多爭議,但仍有泰國民眾向「有需要的遊客」提供資金以表達他們的熱情及好客。

23日,一名泰國網友Palm J. Sittichai在臉書發布一張外國遊客坐在地上,前方板子上用泰語和英語寫著「我的名字叫亞歷克斯,已經在亞洲旅行了15個月,目前欠缺旅費,想請你伸出援手來實現我的旅行夢想,為我的旅行捐款,謝謝」,讓PO文質疑用乞求旅費來旅行,是對的嗎?

貼文下方許多網友都很驚訝,不少人說「是西方乞丐嗎?為他們感到羞恥」,有網友表示,他認為這種行為是一群依賴本地人善意的歹徒;另有網友說,「乞求旅行者」看起來很有效,捐款容器中可以看到不少捐款。

據澳洲媒體報導,泰國多個邊境檢查站的移民官員近年來已開始要求以旅遊簽證進入泰國的人員出示文件證明他們有資金,已開始採取應對措施來壓制這種狀況。

