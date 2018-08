北京霧霾嚴重。(路透)

〔即時新聞/綜合報導〕空氣污染已成為中國難解的環境災害,研究不只認為會損害人類壽命,中國和美國科學家最近共同發表的研究結果也指出,空氣污染也可能損害人體的「認知智力」,且對受教育程度較低的男性影響最大。

《BBC》報導,這項研究由中國北京大學和美國耶魯大學共同進行,針對中國約2萬人的數學和口語表達能力進行研究,結果發現,空氣污染的破壞性隨年齡增長而加大,也適用於世界各地,因為超過8成的世界城市人口吸入不達標的污染空氣。

研究報告發表在期刊《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)上,內容提到「空氣污染對口頭表達能力測試結果的影響,隨著人們年紀增長愈發明顯,特別影響受教育程度低的男性。我們就此提供了證據。」

研究指出,很多污染物透過各種途徑直接影響大腦的運作,有些污染物質還可能造成心理作用,增加患憂鬱症的風險。

學者解釋,受教育程度較低的中老年男性受空氣污染影響最大,原因是他們通常是從事戶外體力勞動,長期暴露在污染空氣下。