中國除夕嚴重空汙 官方：放鞭炮害的
2017-02-02 15:48
北京在今年除夕至初一期間空氣污染嚴重。（路透）
〔即時新聞／綜合報導〕中國面臨嚴重空汙問題，在春節的除夕到初一，多個城市達到嚴重或重度汙染，中國環境保護部近日公布數據，表示民眾在年節期間施放煙花、爆竹，導致PM2.5濃度上升，影響了空氣品質，呼籲民眾不要再放。不過中國網友對此諷說：「霧霾一個冬天了，都是煙花爆竹引起的？」
綜合中國媒體報導，中國環境保護部公布數據，指出今年除夕到初一，受到煙花、爆竹集中施放影響，多個城市PM2.5濃度快速上升，原本在除夕晚間6點時，僅有19個城市空氣品質是重度或以上汙染，到了初一凌晨2點，變成183個城市空氣品質是重度或以上汙染。
中國環境保護部也公布了近5年來春節期間空氣品質數據，指出北京、天津和河北周邊地區影響較大，除夕夜的PM2.5濃度快速上升，不過禁放或限放煙花、爆竹的城市，如上海、南京、杭州等城市，在除夕夜PM2.5濃度都沒有出現明顯上升現象。
中國環境保護部認為，煙花、爆竹集中施放，導致PM2.5濃度快速上升，讓城市的空氣品質在短時間內迅速惡化，呼籲民眾要自覺，盡量不放或少放煙花、爆竹。
但不少中國網友紛紛在社群媒體「微博」上批評此事，表示「原來霧霾是因為放炮啊？」、「放了幾百年的炮，現在說汙染環境了」、「有多少工廠偷排廢氣？」、「明明都是放炮，有些地方霧霾一樣多，有些地方一點事也沒有」、「農村天天放炮一樣藍天，城裡不怎麼放空氣品質就超差」、「所以不放炮的霧霾，何時才要治理？」
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