霧霾嚴重！紐西蘭新鮮空氣中國熱賣

紐西蘭公司Breathe Ezy，專門販售紐國新鮮空氣噴罐給中國民眾，目前打算推出新口味以便跨足印度市場。（圖擷自Breathe Ezy臉書粉絲團）

2018-07-01 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕由於中國霧霾嚴重，因此紐西蘭公司Breathe Ezy專門販售紐國新鮮空氣噴罐給中國人，商品持續熱銷帶動獲利成長，目前該公司正打算推出新口味的空氣，以便跨足印度市場。

打算推新口味空氣跨足印度市場

據紐媒《Stuff》報導，Breathe Ezy董事長杜瓦爾（Phillip Duval）表示，他們在中國主要銷售的是新鮮空氣，每瓶容量7.2公升大約是130次深呼吸的量，售價為20紐西蘭元（約新台幣410元），但亞洲零售商經常會私自哄抬價格。

Breathe Ezy擁有許多空氣收集據點，不少中國客戶會指定他們想要的空氣必須來自特定地方，因此空氣罐頭上甚至會印有收集地點的GPS坐標。

而這次進軍印度，Breathe Ezy預計會推出不同口味的罐裝空氣，例如幫助客戶放鬆和睡眠的薰衣草風味，或者是其他可清喉潤肺的香味。杜瓦爾說，印度的空氣污染問題和迅速發展的中產階級，形成了商機無限的罐裝空氣市場。