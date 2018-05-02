蒙古人抗空汙 喝「氧氣雞尾酒」

來自俄羅斯、要價2美元藍色包裝氧氣罐在蒙古熱銷，民眾可把氧氣和果汁等混合成「氧氣雞尾酒」，廣告形容「只要喝一口氧氣雞尾酒，相當於在茂密森林裡走上3小時」。（法新社）

2018-05-02 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕蒙古首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）曾和中國北京、印度新德里並列為全球空汙最嚴重的首都，當地民眾為抵禦髒空氣，紛紛搶喝宣稱有潤肺功能的保健茶和「氧氣雞尾酒」，但世界衛生組織（WHO）說，沒有證據顯示這些東西有用。

《法新社》報導，氣溫可下探到負40度的烏蘭巴托，可謂全球最寒冷的首都，由於民眾習慣燃燒煤炭取暖和烹調食物，加上汽車數目激增和發電廠排放廢氣，讓空氣汙染更加嚴重，今年1月底，WHO測出當地空汙指數比安全上限高出133倍。

當地有些企業趁勢推出抵禦髒空氣的產品，包括來自俄羅斯、要價2美元（約59元新台幣）、藍色包裝的氧氣罐，民眾可把氧氣和果汁等混合成「氧氣雞尾酒」，蒙古的廣告形容，「只要喝一口氧氣雞尾酒，相當於在茂密森林裡走上3小時」。

有一些蒙古人則喝一種聲稱可潤肺的保健茶，名為Enkhjin、Ikh Taiga或是Dr Baatar。生產商說，在冬季空汙最嚴重的時候，銷售額可暴增20%至30%。

WHO公共衛生部門的負責人內拉（Maria Neira）表示，「商業界提出大量的解決方案」，指氧氣雞尾酒和潤肺保健茶，但「我們沒有任何科學證據顯示它們是否真的有用」。