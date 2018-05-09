中國推社會信用系統「淨化人民」 外媒諷：先淨化空氣

知名脫口秀節目主持人荷伯直言，中國當局應該淨化的不是社會，而是空氣污染。（圖擷取自YouTube）

2018-05-09 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國5月1日起正式推動「社會信用系統」，有關單位將依據國民行為進行評分，信用分數低者將受到不同程度的懲罰與限制。對此，美國知名脫口秀《荷伯報到》（The Late Show with Stephen Colbert）的主持人史提芬．荷伯在節目上大肆嘲諷，表示中國最該優先淨化（purify）的應為空氣，而非人民。

荷伯在最新播出的節目中先解釋這套系統，他說，中國當局欲推動的社會信用系統將加強整合國民監控力度，透過廣設於街口的警監視器，配合人臉辨識系統，針對國民的一舉一動進行檢測評分，若有值得嘉獎的行為，政府將對該員進行加分，但若做出違法穿越馬路、隨處塗鴉，或是在網路上發布爭議訊息等負面行為，民眾將被扣除相應分數，一旦列入「信用黑名單」，其生活權益恐遭剝奪。

荷伯接著酸說，在這樣的獎懲機制下，可能會有民眾為了搏取加分的獎勵，而自導自演相關事件，反而會引發更多問題。此外，由於中國政府強調推動此系統是為了「淨化社會」，藉著獎勵正確行為同時懲罰錯誤行為，來達到預期的效果，然而這也讓荷伯不禁吐槽說，「如果中國想要淨化些什麼，那或許該從淨化空氣開始」，辛辣的言詞讓現場觀眾爆出如雷掌聲。

荷伯在影片末段還設計了一個計分器，模擬中國當局標準對他的言論進行計分，只見他的個人信用分數不斷下降，直到開始稱讚中國，扣分的速度才獲得減緩。為了要贏回高分，荷伯推出一名節目工作人員詹姆斯（James），宣稱他來自中國欲討中方歡心，沒想到詹姆斯隨後表明自己來自台灣，讓荷伯的分數瞬間歸零，這個橋段針對「中國玻璃心」的諷刺力度十足，更讓節目現場爆出滿堂哄笑聲。

完整影片請按此