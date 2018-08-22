香港名校副教授外遇 被控用瑜伽球殺妻女

2018-08-22 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕一位在香港中文大學醫學院麻醉及深切治療學系任職的副教授，在2015年被發現他的妻子與女兒意外在私家車上死亡，而後車廂發現一個曾裝滿一氧化碳的瑜伽球，懷疑是這位副教授為了離婚而設計殺了妻子，結果還意外殺了女兒；事發後這位副教授遭香港警方逮捕，不過副教授拒不承認被指控的2項謀殺罪，香港高等法院也在今天（8月22日）開庭審理。

綜合外媒報導，事發在2015年5月22日，香港中文大學副教授許金山的妻女被發現昏迷在自家車上，警方到場後擊破車窗將2人救出，但送醫後仍不治身亡，事後法醫發現死因是一氧化碳中毒，並在該車的後車廂發現瑜伽球。

警方調查後指出，他的妻子早在2013年就發現許金山與他的女學生兼助理發生婚外情，之後雙方就一直在進行離婚的協調，不過因贍養費跟監護權的問題談不攏，最後仍沒有離婚成功，期間許金山與小三也在2013年至2015年間，共同出遊9次。

在案發前2天，許金山曾向他的同事表示想針對氧氣與一氧化碳進行研究，隨後同事便安排一位學者幫他進行研究，不過研究工作結束後，許金山以「測試純度為由」，將氣體帶走；檢方指出，許金山在2016年被捕後，他在偵訊時坦承，案發前2天，他將2個裝有一氧化碳的瑜伽球放入後車廂，還裝上監測器，防止一氧化碳外洩，不過隔天就發現其中一個瑜伽球破掉。

不過許金山在剛被捕時隱瞞一氧化碳的來源，他稱不想連累這位學者，而且當時也是用「研究」為由騙這位學者，其實是用一氧化碳來「殺老鼠」，並將一氧化碳填充在瑜伽球內帶回家；不過許金山供稱，他曾經將這件事告訴他其中一位女兒，認為是女兒想輕生才發生憾事。

檢方指控，警方曾將事發車輛送檢，證實一氧化碳並非產生自車輛，要不是警方將後車廂不起眼的瑜伽球送檢，不然根本沒人知道瑜伽球填充的是一氧化碳；檢方懷疑，許金山「殺老鼠」的說法根本是狡辯，他對家人的日常生活瞭若指掌，許金山將裝有一氧化碳的瑜伽球放入後車廂內，就是想殺害妻子。

不過檢方也認為，女兒在事發當天放假，許金山當天曾要求女兒不要外出，在家溫習功課，認為女兒的死可能真的是意外。

目前該案正在高等法院審理，預計將審理20天後才會做出判決。